Joe Biden ganó las primarias demócratas de Carolina del Sur, según proyecciones

El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden ganó este sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, según las proyecciones que dieron los principales medios de comunicación nada más cerrar las urnas en ese estado del sureste de Estados Unidos.

Un fuerte apoyo entre la población afroamericana del estado granjeó a Biden su primera victoria hasta ahora en las primarias demócratas, un triunfo en el que ex vicepresidente confía para relanzar su campaña presidencial.

"Nuestra remontada total empieza en Carolina del Sur", dijo Biden en un mitin este sábado, antes de que cerraran las urnas.

Just days ago, the press and the pundits declared our campaign dead. But after tonight, it's clear we are very much alive — and we need your help to keep the momentum going.



