Kamala Harris contra Trump: "Reconozco a un depredador cuando lo veo"

La senadora estadounidense Kamala Harris aceptó ser la vicepresidenta del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, haciendo historia al convertirse en la primera mujer negra en aspirar a ese cargo.

"Acepto la nominación a la Vicepresidencia de Estados Unidos. Lo hago comprometida con los valores que ella (su madre) me dio", dijo Harris en un remoto desde Wilmington (Delaware), donde reside Biden, quien la acompañó al finalizar su discurso.

Harris afirmó que con Biden comparte "una visión transmitida a través de generaciones de estadounidenses".

"Una visión de nuestra nación como una Comunidad Amada -siguió-, donde todos son bienvenidos, no importa nuestra apariencia, de dónde venimos o a quién amamos. Un país donde puede que no estemos de acuerdo en todo, pero donde estamos unidos por una creencia fundamental de que cada ser humano es de un valor infinito, y merece compasión, dignidad respeto".

TRUMP Y LA PÉRDIDA DE LA CERTEZA

Sin embargo, Harris destacó que ese país "se siente distante", ya que bajo el gobierno de Trump se ha dado "la pérdida de la certeza".

Harris, ex fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California, habló sobre su tiempo como fiscal y sobre crecer en el Área de la Bahía como hija de inmigrantes. También se centró en el personaje de Trump, asegurando que él es un "depredador", en una línea que ha utilizado en la campaña electoral antes.

"He luchado por los niños y las sobrevivientes de agresión sexual. He luchado contra las bandas transnacionales. Me encargué de los bancos más grandes y ayudé a derribar una de las mayores universidades con fines de lucro. Reconozco a un depredador cuando lo veo", dijo.

La senadora californiana es la primera negra en aspirar a la Vicepresidencia, pero tan solo la tercera mujer que se presenta a ese cargo. Las dos primeras, la demócrata Geraldine Ferraro en 1984 y la republicana Sarah Palin en 2008, no lo lograron.

Pese a que Harris era la protagonista esta noche en la Convención Nacional Demócrata, su discurso se vio opacado por el del ex presidente Barack Obama (2009-2017), quien la precedió y que de manera contundente advirtió de que Donald Trump está dispuesto a "derribar" la democracia si hace falta para ganar.

Obama pronunció su discurso desde el Museo de la Revolución en Filadelfia, una elección cargada de simbolismo al ser esta ciudad donde se firmó la Constitución de EE.UU. y como ya hizo su esposa, Michelle Obama, el lunes, arremetió contra el presidente en una manera sin precedentes.

Otra mujer que hizo historia al ser en 2016 la primera candidata a la Presidencia, Hillary Clinton, precedió este miércoles a Harris y Obama e hizo un llamamiento acudir en masa a las urnas en noviembre.