Nikki Haley logró su primera victoria frente a Trump en las primarias

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, logró este domingo su primera victoria en unas primarias tras proclamarse vencedora frente al expresidente Donald Trump (2017-2021) en la capital estadounidense, Washington DC.

Según las primeras proyecciones de medios como CNN y NBC News, la exrepresentante de Estados Unidos ante la ONU logró el 63% de los votos frente al 33% de Trump.

