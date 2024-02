Putin dijo que prefiere a Biden sobre Trump

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró anoche en una entrevista con la televisión pública que prefiere al actual jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, que a Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

"Biden. Es una persona con más experiencia, predecible, un político de la vieja escuela", contestó el jefe del Kremlin a la pregunta de Pável Zarubin, conocido presentador de la televisión rusa.

Putin hizo estos comentarios tras concederle una entrevista la pasada semana al periodista estadounidense Tucker Carlson, considerado un abanderado de la causa "trumpista".

"Pero vamos a trabajar con cualquier líder de EE.UU. en el que el pueblo estadounidense deposite su confianza", subrayó.

Putin defendió a Biden ante las especulaciones sobre su estado de salud y recordó que cuando se reunieron por última vez en junio de 2021 en Ginebra "ya decían que estaba incapacitado" para ejercer su función.

"No vi nada de eso. Bueno, sí, él miró su papel y, para ser sincero, yo miré el mío. Y el hecho de que en una ocasión al salir del helicóptero se golpeara con la cabeza, ¿qué pasa, nosotros no nos golpeamos en la cabeza? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra", señaló Putin.

Vinculó las críticas con el hecho de que "en Estados Unidos cobra fuerza la campaña política interna, la campaña electoral".

"Esta adquiere formas cada vez más agudas. En mi opinión no es correcto que interfiramos en ese proceso", dijo Putin, quien hace unas semanas acusó a Biden de ganar las elecciones en 2020 de manera fraudulenta a través de la manipulación del voto por correo.

El líder ruso subrayó que Moscú debe centrarse no en la salud de su homólogo estadounidense, sino en la "postura política" de su Administración, que consideró "perniciosa y errónea".

En alusión a los temores de que Trump regrese a la Casa Blanca, Putin destacó que el expresidente estadounidense "siempre fue considerado un político al margen del sistema".

"Él tiene su propio punto de vista sobre cómo EE.UU. debe desarrollar las relaciones con sus aliados", afirmó.

Recordó que Trump renunció al Protocolo de Kioto en un intento de que los europeos entendieran que deben incrementar el gasto en defensa a cambio del "paraguas atómico" de EE.UU.

"Seguramente, desde su punto de vista, hay alguna clase de lógica", dijo y aseguró que la OTAN es "un instrumento de la política exterior de EE.UU".

Trump no tardó en reaccionar y, contra lo que se podía esperar, consideró el hecho de que Putin prefiera a Biden como "algo bueno".

"De hecho, Putin me acaba de hacer un gran cumplido. Ha dicho que prefiere que Biden sea presidente. Es un cumplido", señaló durante un acto electoral en Carolina del Sur, según informa el canal ABC.

Y advirtió de que Putin quiere que Biden siga en la Casa Blanca, ya que eso le permitirá quedarse con Ucrania, una guerra que, arguyó, nunca habría comenzado con él en el poder.

