Sanders se impuso en Nevada y toma ventaja en las primarias demócratas

El senador Bernie Sanders se convirtió este domingo en el gran vencedor del caucus (primaria) de Nevada, tras alcanzar una importante brecha con sus rivales demócratas en la carrera hacia la nominación a la presidencia,

El candidato socialista alcanzó casi la mitad de los votos, con el 11 por ciento escrutado.

"Déjenme agradecer a la gente de Nevada por su apoyo. La coalición multigeneracional y multirracial no solo ha ganado en Nevada, sino que va a arrasar en este país", exclamó Sanders en un mitin en San Antonio (Texas, EE.UU.), poco después de que varios medios le declararon vencedor del caucus.

El primero en felicitarlo de manera oficial por su victoria, con menos del 4 por ciento escrutado, fue el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Parece que al Loco Bernie le está yendo bien en el gran estado de Nevada. Biden y el resto parecen débiles, y de ninguna manera Mini Mike (Bloomberg) puede reiniciar su campaña después del peor debate en la historia de los debates presidenciales. Felicitaciones Bernie, y no dejes que te lo quiten", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you!