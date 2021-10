Florida demandó al Gobierno de Biden por obligatoriedad de vacunación

El Gobierno de Florida anunció este jueves que interpuso una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra el Covid-19 antes del 8 de diciembre.

En rueda de prensa, el gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis, señaló que la orden federal es "ilegal" y una "extralimitación" que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal.

"Lo que hace Biden es inconstitucional", dijo DeSantis sobre la obligación de la Administración federal, al considerarla "una opción personal" que ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas.

"El Gobierno federal está excediendo su poder y es importante para nosotros tomar una posición porque en Florida creemos que estas son opciones basadas en circunstancias individuales", manifestó DeSantis, quien mediante decreto ejecutivo ha prohibido a las empresas en este estado exigir pruebas de vacunación.

La demanda anunciada hoy también por la fiscal estatal, Ashley Moody, se produce después de que 21 fiscales estatales y republicanos enviaran una carta al presidente Biden en la que criticaron la obligación de vacunas a los empleados y contratistas federales, lo que podría incluso afectar la cadena de suministro.

