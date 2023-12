Hombre fue abatido tras matar a cuatro familiares en Nueva York

Cuatro miembros de una familia fueron asesinados a puñaladas este domingo en Nueva York, mientras que un quinto se encuentra en estado crítico, tras ser atacados por un pariente que murió a manos de la policía, luego de que hiriera con un cuchillo a dos agentes.

La policía local recibió una llamada alrededor de las 5:00 hora local (3:00 en Chile) hecha por una menor que dijo que su primo "estaba matando a miembros de la familia", según dijo la institución a través de X.

Al llegar a la residencia en el condado de Queens, los efectivos encontraron a una niña de 11 años tendida en el suelo afuera del domicilio, y fue llevada a un hospital donde se confirmó su deceso, según señalaron los medios que citan a la policía.

Watch live as NYPD executives brief the media on an ongoing investigation in Queens https://t.co/4gSTDKbXru