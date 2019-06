La NASA abrirá la Estación Espacial Internacional para actividades comerciales

La agencia espacial estadounidense, NASA, anunció este viernes que abrirá en la Estación Espacial Internacional (EEI) un centro de operaciones para las actividades de empresas comerciales, lo que incluirá estancias de hasta 30 días para astronautas del sector privado.

"La comercialización de la EEI permitirá que la NASA enfoque sus recursos en el envío del próximo hombre y la primera mujer a la Luna en 2024", dijo el principal funcionario financiero de la Nasa, Jeff DeWit, en una rueda de prensa.

Por su parte, la portavoz de la agencia espacial, Stephanie L. Schierholz, apuntó que "la EEI está abierta a los negocios".

Representantes de una veintena de compañías se sumaron a los funcionarios de la NASA en el anuncio de esta nueva opción, en un momento en que la agencia prepara su programa Artemis con la meta de volver enviar astronautas a la Luna en 2024.

"La oferta de oportunidades ampliadas en la EEI para la manufactura, comercialización y promoción de productos y servicios comerciales, ayudará a expandir los mercados de exploración espacial para muchas compañías", señaló la agencia en un comunicado.

Como parte de esta iniciativa, a partir de 2020, la NASA otorgará permisos de hasta 30 días para que los astronautas del sector privado vayan a la EEI a trabajar en actividades comerciales.

Aunque esos astronautas no trabajarán para la NASA recibirán instrucción de la agencia para garantizar su cualificación para las misiones espaciales.

La NASA presentará una lista de precios por el uso del alojamiento, los suministros, el almacenamiento y los datos.

El descontento de Trump

En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su decepción para con este anuncio, asegurando que el objetivo de la NASA debe enfocarse en ir a Marte.

"Con todo el dinero que hemos gastado, la NASA no debería hablar de ir a la Luna -algo que hicimos hace 50 años-. Deberían estar centrados en cosas mucho más importantes que estamos haciendo, incluido Marte (del cual la Luna es una parte). ¡Defensa y Ciencia!", expuso mediante un tuit.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!