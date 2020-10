Milicia de ultraderecha planeó secuestrar a gobernadora en EEUU

Más de una docena de personas vinculadas a una milicia de extrema derecha fueron detenidas y acusadas de planear el secuestro y posible asesinato de la gobernadora de Michigan (EEUU), la demócrata Gretchen Whitmer, informaron este jueves las autoridades federales.

Un tribunal federal de Michigan acusó a seis personas formalmente este jueves de conspirar para cometer el secuestro de la gobernadora y de otros funcionarios, con lo que se enfrentan a una condena de cadena perpetua.

Paralelamente, el estado de Michigan imputó delitos relacionados con terrorismo a otro grupo de siete miembros de la milicia "Wolverine Watchman", una organización con ideas ultraderechistas que fue infiltrada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los miembros de la milicia habían adquirido armas, realizado vigilancias a la gobernadora en su domicilio y se habían entrenado para secuestrarla o asesinarla además de otros miembros del gobierno estatal de Michigan antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Según dijo en rueda de prensa la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, los acusados pertenecían a la milicia "Wolverine Watchman", tenían la intención de instigar una guerra civil en el país y se enfrentan a cargos relacionados con terrorismo y conspiración para cometer un secuestro.

El plan de los miembros de la milicia, que había sido infiltrada por informantes del FBI, era juzgarla por "traición" en un escondite en un lugar remoto de Wisconsin y no descartaban acabar con su vida.

La gobernadora Whitmer compareció esta tarde para agradecer a los agentes "que arriesgaron su vida para defender" la de su familia.

Details from FBI allegation: 15 people met in Dublin, Ohio, including a FBI informant, hatching a plot that would include an armed takeover of the Michigan Capitol and taking Gov. Whitmer hostage. They discussed attacking Mich. state police and Whimer's vacation home pic.twitter.com/WD1DkgPOTG

Whitmer criticó, sin nombrarlo, al presidente estadounidense, Donald Trump, por no haber rechazado de manera categórica la violencia de los grupos de ultraderecha durante los disturbios raciales que han sacudido todo el país y en los que algunas milicias han intervenido violentamente contra los manifestantes antirracistas.

"Cuando nuestros líderes se reúnen, envalentonan o fraternizan con terroristas domésticos, legitiman sus acciones y son cómplices", aseguró la gobernadora en una declaración.

Más explícita fue la congresista demócrata Rashida Tlaib, de raíces palestinas, que recordó un tuit publicado por Trump el 17 de abril pasado que rezaba: "¡Liberen a Michigan!", supuestamente dirigido a militantes de extrema derecha que se oponían a las medidas de confinamiento y distanciamiento decididas por la gobernadora para contener el virus, y que habían ocasionado el cierre de la economía.

Preguntado si pensaba que el tuit de Trump animaba a milicias radicales como esta, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, rival de Trump en las elecciones del 3 de noviembre, respondió afirmativamente.

"Las palabras que pronuncia son importantes", dijo el ex vicepresidente, al tiempo que insistió en la amenaza que representan los supremacistas blancos para la seguridad del país.

When Governor Whitmer worked to protect her state from a deadly pandemic, President Trump issued a call to "LIBERATE MICHIGAN!"



That call was heard.



He's giving oxygen to the bigotry and hate we see on the march in our country — and we have to stop it.