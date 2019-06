La quimérica y rara misión de un "comando antirratas" en Nueva York: Acabar la plaga

Richard Reynolds se dedica a cazar ratas con sus perros en Nueva York, esos incómodos vecinos con los que los neoyorquinos se han resignado a convivir y cuya población parece no dejar de crecer, según las estadísticas municipales.

Reynolds fundó hace treinta años el grupo Ryders Alley Trencher Fed Society, una suerte de 'comando antirratas' conocido por su sigla RATS (ratas, en español), que cuando el tiempo y la salud lo permiten, sale a cazar una noche a la semana.

Este cazador de roedores contó a la agencia EFE que antes de elegir un lugar, se aseguran de que es apto para la cacería. Si lo es, lanzan una convocatoria entre los miembros de RATS y los ocho primeros en responder son los elegidos para la batida.

"Un perro por cada miembro" es el lema del 'comando urbano', con el objetivo de ser más eficientes, no espantar a las ratas y que la cacería no se convierta en un "circo".

Dueño de dos bedlington terrier y dos jagdterrier, Reynolds explica que estas razas son las mejores preparadas para la caza de estos roedores, pero precisa que se necesita entre seis meses y un año para que los canes estén plenamente preparados, y entre dos y tres años para que se puedan convertir en cazadores experimentados.

En Nueva York son tan comunes estos animales que el Ayuntamiento les declaró la guerra hace dos años, e incluso creó la Academia de las Ratas, un centro dirigido a formar y concientizar sobre este problema.

Según datos del Ayuntamiento, desde 2010 hasta esta semana, los servicios municipales han recibido casi 131 mil llamadas denunciando avistamientos de estos roedores, que no solo se les puede ver por zonas abandonadas o en torno a bolsas de basura, sino que muchas veces campean en el metro y las calles de la Gran Manzana.

Además, las redes sociales se desatan con frecuencia con videos anónimos en los que se ve a los roedores en las más inverosímiles situaciones, pero sobre todo en el transporte público subterráneo, entrando al metro, caminando indiferentes por los raíles o subiendo y bajando por las barras de metal de un vagón.

