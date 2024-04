Temblor de 4,8 sorprendió a los habitantes de la ciudad de Nueva York

Un temblor de magnitud 4,8 se sintió a las 11:28 horas en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, detalló el centro geológico de Estados Unidos (USGS).

La agencia informó que el epicentro se ubicó cerca de Lebanon, Nueva Jersey, unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York; y agregó que el movimiento duró varios segundos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en la red social X (exTwitter) que el sismo "sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York".

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York no reportó "mayores incidentes", mientras que la alcaldía tampoco informó de problemas.

El temblor causó extrañeza en la población, pues la costa este no es escenario común de estos eventos, a diferencia de -por ejemplo- Chile, dado que no tiene cercanía con placas tectónicas. No obstante, sí hay fisuras en la corteza terrestre que pueden liberar energía y provocar sismos, aunque se estima que no mayores a 5,5.

"New York":

Porque se registró un sismo de magnitud 4.8, con epicentro en New Jersey, el cual se sintió en estados aledaños. pic.twitter.com/GpOaCM75DN — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 5, 2024