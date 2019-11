El ex congresista demócrata del estado de Texas, EE.UU., Beto O'Rourke anunció este viernes que no se presentará como candidato presidencial en las elecciones del 2020.

A través de un tuit, O'Rourke confirmó esta decisión señalando que su campaña "siempre ha consistido en ver con claridad, hablar con honestidad y actuar con decisión. En ese espíritu: Estoy anunciando que mi servicio al país no será como candidato".

Our campaign has always been about seeing clearly, speaking honestly, and acting decisively.



In that spirit: I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee. https://t.co/8jrBPGuX4t