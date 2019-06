Rayo mató a dos jirafas en un parque en EE.UU.

Las autoridades del parque de atracciones Lion Country Safari, en el condado floridano de Palm Beach (EEUU), confirmaron la muerte de dos jirafas a causa del impacto de un rayo.



En su fanpage, el parque confirmó la muerte de Lily y Jioni, dos "encantadoras y carismáticas" jirafas que pastaban en su hábitat dentro del parque y fueron impactados por un rayo durante una tormenta registrada seis semanas atrás.



"Los recientes resultados de la patología confirman que las jirafas fallecieron como resultado del rayo" y de forma instantánea, señaló por medio de un comunicado el parque, que agregó optaron por esperar las pruebas para dar la mala nueva.



Portavoces del parque, donde los animales no se hallan en jaulas, señalaron que como parte del protocolo para casos de tormentas el día del suceso habilitaron un refugio, aunque es potestad de los animales si quieren guarecerse ahí o no.

