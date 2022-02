El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "pronto" firmará una orden ejecutiva con sanciones económicas para las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, informó este lunes en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La orden ejecutiva prohibirá nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, indicó Psaki.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció este lunes la independencia de esas dos repúblicas separatistas, en lo que supone una escalada a la tensión que ha rodeado Ucrania desde hace semanas.

En ese sentido, el comunicado agrega que "pronto anunciaremos medidas adicionales relacionadas con la violación directa a los compromisos internacionales de Rusia realizada hoy".

"Estas medidas están separadas de y serían en suma a las rápidas y severas medidas económicas que hemos estado preparando en coordinación con los aliados y colaboradores si es que Rusia invadiera Ucrania", precisa la vocera.

