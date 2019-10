Guerra comercial: Piñera pide a China y EEUU que "lideren las soluciones"

El Presidente Sebastián Piñera destacó la posibilidad de que Chile se convierta en el país que reunirá en la APEC a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, para firmar un principio de acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias.

El Mandatario dijo que esperan que "pueda firmarse el acuerdo definitivo aquí en Chile porque en el mes de noviembre vamos a tener la cumbre de la APEC. Qué mejor oportunidad para que le dé una tremenda buena noticia al mundo entero firmando un acuerdo que ponga fin a esta absurda guerra comercial", sostuvo el Mandatario.

"¿Qué esperan todos los habitantes de este mundo de las dos grandes potencias? Que se unan, que colaboren, que lideren las soluciones que desgraciadamente han estado enfrascadas en una guerra comercial que hace mucho daño y no están aportando lo suficiente para enfrentar el cambio climático", puntualizó.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Twitter señaló que "¡Nos hemos convertido en un Poder Económico mucho mayor que nunca antes, y estamos usando ese poder para la PAZ MUNDIAL!"

