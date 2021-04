Washington reconoce por primera vez el genocidio armenio y Turquía replica indignada

Joe Biden se convirtió en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en describir como "genocidio" la matanza de 1,5 millones de armenios por parte del Imperio Otomano a partir de 1915; pronunciamiento que ya generó fuerte rechazo en Turquía.

A través de un comunicado, el mandatario conmemoró, el sábado, el aniversario del inicio de la masacre: "El pueblo estadounidense homenajea a todos aquellos armenios que fallecieron en el genocidio que comenzó hace hoy 106 años".

Biden explicó que su intención era "honrar" la memoria y el "dolor" de los inmigrantes armenios que llegaron a Estados Unidos tras la masacre, y también así de sus descendientes que nunca olvidaron esa "trágica historia".

"No hacemos esto para echar culpas, sino para asegurar que lo que ocurrió no se repita nunca", señaló Biden, afirmando que el respeto a los derechos humanos es una de sus prioridades.

"Renovemos nuestra determinación compartida de prevenir que ocurran atrocidades en el futuro, en cualquier lugar del mundo, y de potenciar la sanación y reconciliación", concluyó.

Estados Unidos se convierte así en el trigésimo país que reconoce -hasta ahora- como genocidio lo ocurrido hace más de un siglo, incluidos varios de Europa y Latinoamérica, además de Rusia y Siria, dos enemigos de Turquía.

Según advierte la agencia EFE, los dichos de Biden podrían derivar en una debilitación de la relación de EE.UU. con Turquía, uno de sus aliados más importantes en la OTAN y un socio estratégico esencial para impulsar las prioridades de Washington en Medio Oriente.

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, condenó y tachó de "grave error" los dichos de Biden, acusándolo de dejarse llevar por la presión de "círculos armenios radicales y grupos antiturcos".

"El oportunismo político es la mayor traición a la paz y la justicia. Rechazamos completamente esta declaración, basada únicamente en el populismo", dijo Çavusoglu.

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events