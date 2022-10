Sube a 58 la cifra de muertos por el huracán Ian en EEUU

Las autoridades de Florida (EE.UU.) dieron cuenta este lunes de 58 muertes confirmadas por el paso del huracán Ian, que entró por el suroeste del estado, donde los equipos de emergencia continúan hoy en modo de búsqueda y rescate.

La mayoría de los deceso han sido por ahogamiento o paros cardíacos, y se espera que la cifra aumente en las próximas horas y días, según señalaron las autoridades de este estado durante una rueda de prensa encabezada por el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie.

Desde la semana pasada, más de 1.600 personas han sido rescatadas en todo el estado, en especial en el suroeste, la "zona cero" tras el paso de Ian, y el centro, donde muchas casas resultaron inundadas.

Agencias federales y estatales mantienen en la zona un millar de socorristas para las labores de rescate, sobre todo en las islas de barrera que continúan incomunicadas tras la destrucción de pistas y puentes, y en las que escasean servicios esenciales como agua potable, red telefónica, internet y electricidad.

Cinco días después de que Ian tocara tierra en Cayo Costa, en el suroeste del estado y con vientos de 240 km/h., unas 600.000 personas en Florida siguen sin suministro eléctrico, si bien Guthrie estimó que para el domingo la energía estará restablecida casi en su totalidad, con excepción de las casas y edificios con "daños catastróficos".

El funcionario agradeció a los más de 43.000 operarios que poco después del paso del huracán han logrado restablecer la electricidad a más de 2 millones de personas.

El coronel Gene Spaulding, de la oficina de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, dijo que unos 1.700 miembros de esta dependencia se hallan movilizados y han logrado limpiar y poner operativas casi 8.000 kilómetros de carreteras estatales.

"Seguimos viendo muchas carreteras inundadas", agregó el oficial.

Las autoridades trabajan con sus homólogos del condado de Lee para reparar las pistas y restaurar el acceso terrestre a Pine Island, cercana a Cayo Costa y a la que sus residentes han ido accediendo por medio de botes, hidrodeslizadores o vía aérea.

Ray Murphy, el alcalde de la cercana Fort Myers Beach, señaló este lunes a la cadena NBC que los operativos de búsqueda y rescate se mantendrán en esta devastada localidad por otros dos días, tiempo en el que permanecerá cerrado el puente de acceso que la conecta con la isla de San Carlos.

Según la Oficina de Regulación de Seguros de Florida, ya se han reclamado a las aseguradoras 474 millones de dólares por daños de Ian a través de más de 62.000 peticiones, la mayoría hechas por propiedades residenciales.

Guthrie señaló que las autoridades han diseñado un plan para que todos aquellos que se hallan en "refugios de emergencia" pasen luego a un refugio temporal, mientras que se espera que muchas escuelas del suroeste, algunas de las cuales han servido como refugio, puedan retomar clases en el transcurso de esta semana.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto realizar una visita a Florida el miércoles, tras estar hoy en Puerto Rico, que recientemente fue afectado por el huracán Fiona.

In the wake of Hurricane Fiona, President Biden is taking additional action to build a more secure and resilient Puerto Rico – including more than $60 million in funding for storm preparation and a new Puerto Rico Grid Recovery and Modernization team. pic.twitter.com/6ZhQlfJBZB

Today, I announced more than $60 million in funding to help coastal areas in Puerto Rico become better prepared for storms.



In addition, nearly $700 million in infrastructure investments in Puerto Rico have been announced since I signed the Bipartisan Infrastructure Law.