Actriz porno es acusada de asesinato tras hallazgo de cadáver

Lauren Wambles, una joven de 23 años quien se hizo conocida como actriz porno bajo el nombre Aubrey Gold, fue arrestada y es acusada de asesinar a un hombre en Alabama, EE.UU.

Raul Guillen estaba desaparecido desde el pasado 4 de julio y su cadáver fue descubierto por la policía enterrado en una tumba de baja profundidad. La investigación apunta a que murió cerca de esa fecha.

Según medios locales, la víctima llamó por teléfono a su ex esposa en esa ocasión y le dijo que estaba con "gente peligrosa" y necesitaba dinero.

Wambles, que grabó al menos 31 películas para adultos entre 2015 y 2018, fue detenida junto a otros dos hombres: William Shane Parker, de 35 años, también acusado de asesinato y Jeremy Peters, de 43, acusado de ser cómplice del crimen.

