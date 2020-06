Niñera grababa videos sexuales en presencia de menores de edad

Nicole Lynn Walter, una joven de 27 años de Florida, EE.UU., está tras las rejas y se le acusa de trata de personas por grabarse al menos en tres videos de carácter sexual mientras había dos niños presentes en la misma pieza.

La niñera fue acusada de explotación sexual infantil, en tanto los investigadores creen que vendió los registros audiovisuales filmados entre 2017 y 2018. En esa época uno de los menores tenía 15 meses y el otro tres años.

Ambos niños se escuchaban llorando y jugando en el fondo, al mismo tiempo que ella realizaba actos sexuales por sí sola. Según medios locales, un comprador acusó que Lynn tenía diferentes precios para videollamadas con o sin los niños visibles para la cámara.

Ahora la mujer está en la cárcel y debe esperar ser transferida a otro centro antes que se determine la fecha de un eventual juicio en su contra.

#DEVELOPING: 27 year old Nicole Walter is currently in Santa Rosa Jail on a warrant from #Escambia Co. ECSO says the warrant is for human trafficking. Walter is a Pensacola nanny first arrested for child porn and lewd behavior with a minor in April. She was out on bond. @weartv pic.twitter.com/bkLz4fb1xJ