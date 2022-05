"No queremos saber": Familia poliamorosa desconoce quién es el padre de cada hijo

Dos parejas de casados que llevan una relación poliamorosa, decidieron tener dos hijos entre ellos, de los cuales desconocen quién es el padre de cada uno.

Según informa NY Post, Taya y Sean Hartless, y Alysia y Tyler Rogers, de Estados Unidos, se conocieron en 2019 a través de Internet porque querían "mantener las cosas emocionantes", y tras llevar un año de relación en el que les costó aceptar el nuevo romance, finalmente las parejas decidieron mudarse juntas.

"Ninguno de nosotros había sido poliamoroso antes, pero todos nos conocimos y nos enamoramos", comentó Taya, quien admitió que en un principio "no fue fácil, hubo muchas dudas sobre tener sentimientos, pero finalmente, todos admitimos cómo nos sentíamos".

Si bien cada pareja ya tenía un hijo de antes, el cuarteto decidió ampliar su familia sin cuestionar quién engendraría a cada bebé, y ambas mujeres quedaron embarazadas a inicios de 2021.

"No había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos, somos una gran unidad familiar", aseguró Taya.

En cuanto a la dinámica que se vive en la casa, cada mujer tiene su propia habitación en las que los hombres se van rotando cada noche, sin llevar una relación "jerárquica".

Si bien el cuarteto ha experimentado el rechazo de muchas personas, Taya asegura que la mayoría de su círculo cercano los apoya, y que están constantemente aprendiendo sobre su relación poco convencional.