Papá se enfrentó a golpes con más de 30 estudiantes por bullying a sus hijos

El pasado martes 3 de mayo, un padre protagonizó una pelea a golpes con alrededor de 30 estudiantes en una escuela de Arizona, Estados Unidos, a quienes acusaba de hacerle bullying a sus dos hijos.

El hombre identificado como Willie Smith asistió al colegio Tucson High Magnet luego que los directivos lo llamaran para retirar a sus hijos, quienes se habían visto involucrados en un altercado con estudiantes.

Según informa el New York Post, las autoridades del establecimiento habían aconsejado previamente a Smith a que utilizara la salida trasera en vez de la principal, como una medida para evitar mayores problemas con los adolescentes.

Sin embargo, el hombre se rehusó a hacer caso con la excusa de que acudiría a la violencia, y llevó a sus hijos por el patio de la escuela, donde tanto él como los niños fueron insultados por un grupo de alumnos.

Frente a ello, el sujeto inmovilizó a uno de los jóvenes contra el suelo y comenzó a darle puñetazos, dando inicio a la pelea masiva que se extendió durante 15 minutos y que tuvo que ser controlada por personal del colegio.

