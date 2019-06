Policía de Nueva York se moviliza por choque de helicóptero contra edificio

La policía y Bomberos de Nueva York se movilizan debido a que un helicóptero chocó contra un rascacielos en la isla de Manhattan.

El gobernador Andrew Cuomo reveló que la nave intentó hacer un aterrizaje de emergencia sobre el edificio afectado, pero no logró hacerlo con éxito.

Según la información preliminar entregada por el Departamento de Policía de Nueva York, el fuego que afectaba al techo del edificio ya fue extinguido.

De acuerdo a la Policía, el piloto de la aeronave falleció en el accidente y de momento se desconoce su identidad.

En tanto, el gobernador Cuomo señaló que no hay heridos entre las personas que se encontraban en el rascacielos.

El incidente se produjo en una jornada caracterizada por la abundante lluvia en la ciudad. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.

Numerosas unidades de Bomberos y Policía acudieron al lugar, situado cerca del Museo MoMa y del centro Rockefeller, acordonaron la zona y pidieron a los habitantes de la ciudad que no se acerquen al lugar del siniestro mientras continúan las operaciones.

"Sonó como si explotara una tapa de alcantarillas"

Andrew Heath, de 37 años, estaba trabajando en el quinto piso del edificio donde se estrelló el helicóptero y, según relató a varios medios, escuchó "una explosión, que sonaba como si hubiera explotado una tapa de las alcantarillas".

"Lo escuché y lo sentí. Era como un ruido sordo. Me preguntaba si un camión realmente pesado pasaría por allí, pero era demasiado", apuntó.

El gobernador Cuomo afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que no hay nada que lleve a pensar que el choque del helicóptero en la azotea de un edificio en Manhattan sea un atentado terrorista.

"No hay ningún indicativo de que ese sea el caso", dijo Cuomo a los periodistas que le preguntaron por esa posibilidad, aunque admitió que automáticamente pensó en el atentado terrorista del 11S poco después de ser informado del suceso.

El último antecedente de un accidente de un helicóptero en la ciudad de Nueva York fue el 4 de octubre de 2011, cuando tres personas murieron al estrellarse en el río Este de Nueva York tras despegar de un helipuerto, pero no hay constancia de un accidente mortal contra un edificio en Manhattan.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh