Sentencian a hombre acusado de casarse con su hija e incesto

Travis Fieldgrove, un hombre de 40 años, fue condenado a dos años de prisión por un caso que causó conmoción en Nebraska, EE.UU. pues se casó y tuvo sexo con su hija biológica.

Según informó People, el sujeto fue declarado culpable y tras su sentencia estará supervisado durante un año, con la prohibición de ver nuevamente a su hija.

El escándalo estalló hace casi cuatro años, fecha en que Fieldgrove conoció a Samantha Kershner. La joven tenía entonces 17 años y quería saber quién era su papá, a lo que su madre accedió a regañadientes.

Según los documentos de la corte citados por medios locales, Samantha comenzó una "competencia celosa con su media hermana por quién podría tener sexo con su padre".

Travis y Samantha tuvieron su primer encuentro sexual en septiembre del año pasado y se casaron un mes después. Él afirmaba que no era su padre, pero una prueba de ADN confirmó un 99,999% del vínculo biológico, lo que ambos conocían.

Tras una denuncia de la madre de la joven, ambos fueron arrestados.

Durante el juicio el abogado defensor de Fieldgrove reconoció que el hombre está "avergonzado" y que no es una persona "de gran inteligencia".

The St. Paul man that was accused of marrying and having a sexual relationship with his daughter has been sentenced to two years prison plus probation and ordered to have no contact with his victim. @NTVNEWS pic.twitter.com/4lrApFFVBf