Al menos cuatro muertos tras nuevo tiroteo en fiesta de Halloween en California

Al menos cuatro muertos dejó un nuevo tiroteo durante una fiesta de Halloween en California, EE.UU., esta vez en la ciudad de Orinda, al norte de ese estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas locales del jueves (03:00 hora chilena), en una casa arrendada a través de Airbnb, según NBC Bay Area.

La Oficina del Sheriff del condado Contra Costa County confirmó esta mañana que cuatro personas fallecieron y hay varios heridos.

Orinda homicide update - four fatalities, several injuries. More details coming.