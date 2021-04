Dos personas fueron heridas en tiroteo frente a emblemático restaurante neoyorquino

Dos personas que se encontraban cenando en la terraza del icónico restaurante neoyorquino Peter Luger Steak House resultaron heridas la noche del jueves, después de que otro de los comensales, que estaba discutiendo con un familiar, sacara una pistola y comenzara a disparar.

La disputa comenzó sobre las 21:45 horas (misma hora en Chile) entre dos clientes que estaban sentados en una mesa en el interior del restaurante, situado en el barrio de Williamsburg en Brooklyn.

Tras iniciarse una fuerte discusión, los dos individuos salieron del restaurante, donde el establecimiento tiene desplegada una terraza para comensales que prefieren comer en una zona exterior, y uno de ellos, un hombre de 24 años, comenzó a disparar a su rival.

Sin embargo, los disparos acabaron hiriendo a otras dos personas que cenaban en el restaurante: un hombre de 30 años, que recibió un impacto de bala en el hombro, y otro hombre de 57, que fue herido en el estómago.

El tiroteo causó escenas de pánico en el establecimiento, en el que clientes y empleados trataban de esconderse desesperadamente para evitar las balas.

Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital de Bellevue, en Manhattan, donde se encuentran en estado estable.

Shots fly over schlag ! 2 shot outside famed Peter Luger’s Steak House in South Williamsburg. A suspect is in custody and a gun is recovered. Wine bottles, steak, and pie remain on the tables as detective investigate. pic.twitter.com/5AcC9C3Eca