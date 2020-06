EEUU: Tiroteo en Charlotte dejó dos muertos y siete heridos

Dos personas resultaron muertas y otras siete heridas la madrugada de este lunes durante un tiroteo en la ciudad de Charlotte, la más poblada de Carolina del Norte.

El suceso ocurrió durante una fiesta en la calle Beatties Ford Road, en el norte de la ciudad, que era la continuación de las celebraciones de Juneteenth, la conmemoración del fin de la esclavitud en EEUU.

Durante el tiroteo, otras cinco personas resultaron también heridas al ser golpeadas por varios vehículos, según explicó en declaraciones a la prensa el jefe de la policía local, Johnny Jennings.

Gunfire & hit-and-runs leave 2 dead, 12 injured as block party in Charlotte, NC ends in tragedy



Footage shared on social media reportedly shows the moment the shooting began



