EEUU: Tiroteo en un juzgado dejó al menos un muerto y varios heridos

Las autoridades están investigando un tiroteo que tuvo lugar este miércoles en los juzgados del municipio de Masontown (Pensilvania) en el cual, según informaron medios locales, falleció el agresor y se registraron varios heridos.

"La policía estatal está investigando en estos momentos un tiroteo ocurrido en la oficina del juez de distrito de Masontown, Daniel Shimshock, en el condado de Fayette", informó la Policía de Pensilvania a través de su cuenta de Twitter.

Troop B, Uniontown, is investigating as shots fired incident at a MDJ office in Masontown, Fayette County. More information will be released as it becomes available.