Fatal tiroteo en base naval de Florida

Dos personas muertas, una de ellas el presunto autor de los disparos y al menos 10 heridas, es el resultado preliminar de un tiroteo ocurrido este viernes en una base naval aérea en Pensacola, noroeste de Florida, según fuentes oficiales.

La Armada de Estados Unidos confirmó por Twitter una "fatalidad adicional" a la ya confirmada previamente y señaló que un número no determinado de personas ha sido llevado a hospitales locales.

Hasta ahora no hay información sobre la segunda víctima mortal, pero sí está confirmado que la primera fue el presunto autor de los disparos, según Amber Southard, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Escambia.

Los medios de la zona cifran en al menos una decena los heridos trasladados a hospitales.

