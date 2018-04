Reportan tiroteo en las oficinas de YouTube en EE.UU.

Este martes, las oficinas centrales de YouTube en el condado de San Bruno, California, fueron escenario de un tiroteo, según informaron medios de comunicación estadounidenses. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia.

La policía de San Bruno recibió reportes de disparos en la empresa de Google y afirmó a través de Twitter sobre actividad policial en el 901 de la avenida Cherry, la sede central de YouTube, según Bloomberg News.

Vadim Lavrusik, un productor ejecutivo de YouTube, escribió en Twitter que él y un colegaba se encontraba parapetados en dentro de una habitación. Luego actualizó la información y dijo que habían sido evacuados sanos y salvos.

"Tiroteo activo en las oficinas de YouTube. Oí disparos y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Estamos en una barricada en una pieza, con compañeros de trabajo", dijo Lavrusik.

Diversos usuarios en redes sociales han compatido el incidente. Una de ellas llamada Sabrina Sharmin ha publicado un corto video donde se ve a la policia llegar a las oficinas del sitio web de videos.

La cadena CBS San Francisco aseguró que varias personas han sido trasladadas a hospitales para ser atendidas por este incidente, aunque no precisaron el número ni la gravedad de su estado.

Noticia en desarrollo...

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.