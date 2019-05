Tiroteo en escuela de Denver deja varios heridos

Un tiroteo se registró este martes en una escuela en los suburbios de Denver, en Colorado, Estados Unidos.

Según detalló la Oficina del Alguacil del Condado de Douglas, hay cerca de ocho estudiantes heridos.

Las autoridades informaron que hay dos sospechosos "bajo custodia", mientras se investiga a una tercera persona involucrada.

#stemshooting, at 1:53 pm responded to STEM school off Ridgeline Blvd in HR on call of shots fired in school, first update, 2 injured, deputies in process of identifying and locating shooter(s). Still active and unstable scene.