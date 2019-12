Tiroteo en iglesia de Texas dejó dos muertos

Un hombre armado entró este domingo a una iglesia en Texas, Estados Unidos, y abrió fuego contra los feligreses hasta que fue abatido a tiros, confirmó el gobernador de este estado, Greg Abbott.

El hecho ocurrió en la localidad de White Settlement, al oeste de Dallas, mientras se celebraba un oficio religioso en la iglesia West Freeway Church of Christ, y portavoces del hospital al que fueron trasladadas las víctimas señalaron que uno de los muertos es el presunto autor de los disparos.

Las autoridades desconocen hasta el momento las motivaciones del autor del ataque, quien fue abatido al parecer por miembros de seguridad del templo.

NEW: Video shows man opening fire at Texas church before he is shot by a security guard; 2 dead, 1 critical (blurred to hide victims, viewer discretion is advised) pic.twitter.com/hulXR7MYIy