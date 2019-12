Trump afirma que EE.UU. va en camino de erradicar el sida en una década

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que su Gobierno ya ha iniciado el proceso para erradicar el sida en EE.UU. en el plazo de una década, un ambicioso reto que algunos científicos ven con escepticismo debido al impacto en las comunidades afectadas de otras políticas de la Casa Blanca.

En dos tuits con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, Trump se refirió a la promesa que hizo en febrero de acabar con esa enfermedad en su país antes de 2030.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso para acabar con la epidemia del VIH/sida en Estados Unidos, comunidad por comunidad, donde acabaremos con el sida en 10 años, con un programa que ya ha empezado. El liderazgo estadounidense ha demostrado que podemos salvar vidas", escribió Trump.

Durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión en febrero, Trump pidió al Congreso trabajar con él para "eliminar la epidemia del VIH en el plazo de 10 años".

Trump solicitó después 291 millones de dólares para la iniciativa en su presupuesto del año fiscal 2020, y el Departamento de Salud precisó que su objetivo era reducir las nuevas infecciones por HIV en un 75 por ciento en los próximos cinco años y en un 90 por ciento en los próximos 10.

