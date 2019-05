Una avioneta con destino a Fort Lauderdale cayó en el océano Atlántico

Una avioneta con un solo ocupante que despegó de Illinois con destino a Fort Lauderdale (sur de Florida) cayó el viernes en el Atlántico, unos 496 kilómetros al este de esta ciudad, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

En la aeronave -un Cessna Citation V- solo viajaba el piloto, el cual perdió comunicación con los controladores aéreos del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale una hora antes del suceso, informó la FAA.

Alertados por la agencia federal, dos aviones F-15 de la fuerza aérea estadounidense partieron de la base de Homestead (Florida) y desde una de esas aeronaves vieron el Cessna en el momento en que caía, aparentemente con el piloto inconsciente, según las autoridades.

La Guardia Costera de EE.UU. ha dispuesto un operativo de búsqueda marítima y aérea en la zona.

