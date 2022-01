Una planta química arde en Nueva Jersey desde el viernes

Los bomberos tratan de controlar un incendio en una planta química de la localidad de Passaic (Nueva Jersey, EEUU), situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Nueva York, que comenzó la noche del viernes y que podría tardar aún días en extinguirse.

El incendio comenzó el viernes por la noche y aún no está completamente bajo control pero ha sido contenido, según aseguró al diario The New York Times el alcalde de la localidad, Hector Lora.

Lora confirmó que no hay heridos graves por este incendio que según reconoció llevará varios días extinguir.

También dijo que no hay razones que lleven a la necesidad de evacuar la zona, pero pidió a los vecinos que no se acerquen al área del incendio y que mantengan cerradas las ventanas de sus viviendas.

Las llamaradas y el humo provocadas por este fuego se pueden ver en muchos kilómetros a la redonda, según informan medios locales.

MASSIVE FIRE: A fire broke out at a #chemical factory in Passaic, #NewJersey on Friday officials reported. Local authorities have instructed nearby residents to close their windows. Click the link in bio to read more on this story....https://t.co/6ZuYxzKxDF pic.twitter.com/WkEnZ2kcEx