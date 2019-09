Concursante de reality denunció que la violaron: "Se ve perfectamente que se aprovecha de mí"

Fue en noviembre de 2017 cuando el exitoso reality español "Gran Hermano" emitió uno de sus capítulos más turbios: Una fiesta en que los participantes estaban completamente alcoholizados y ocurrió un presunto abuso sexual.

Al día siguiente uno de los integrantes del encierro fue expulsado por "una conducta intolerable" y denunciado a las autoridades, mientras su pareja de ese entonces también dejó el programa sin muchas explicaciones.

Carlota Prado denunció después que José María López la violó.

Tras una larga investigación de la justicia, la víctima rompió el silencio. Primero contó detalles en Instagram y luego fue entrevistada por El Confidencial.

"Celebrábamos una fiesta en la casa, una de tantas. Lo normal era que nos facilitaran alcohol. Recuerdo que yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores", recordó la joven de 26 años.

En el programa se vio cómo José María, con quien estaba empezando una relación, la incomoda y forcejea con ella. Pero eso no fue todo, porque después la llevó a la pieza y abusó de ella.

"Aunque tengo lagunas mentales de aquella noche. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina (...) Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano... Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que 'GH' no hizo", reclamó la joven.

Según Prado, recuerda que su ropa interior se caía, lo que le llamó la atención. Al día siguiente, José María le dijo que durante la noche solo se dedicó a cuidarla. Pero recién ese día la producción del programa le mostró lo que realmente pasó.

"Me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras", señaló.

La joven, que ni siquiera ha podido volver a trabajar por el trauma, contó que las imágenes "duran casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que yo estaba muy mal, pero que me estaba cuidando".

"Incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", lamentó.

Recién a fines de agosto terminó la investigación y la justicia acreditó que la mujer estaba inconsciente.

"Pienso que después de todas las cosas que están pasando y con el número de denuncias en aumento, no se trata de una moda, esto lleva pasando generaciones y generaciones. Lo que pasa es que antes lo 'normal' era callarse y mirar hacia otro lado", señaló Prado.

La ex concursante del reality aclaró sus motivos para hablar dos años después: "Hay un montón de mujeres que siguen callándose. Yo he llegado a culpabilizarme, cuando no he hecho absolutamente nada malo (...) Solo pretendo que se haga justicia, dar a conocer mi testimonio, que se sepa toda la verdad y animar a las personas que están pasando por lo mismo a que no se callen. No podemos seguir normalizando estas atrocidades".