No más Fucking: Pueblo austriaco decidió cambiar su nombre

El poblado de Fucking, situado en el estado federado de Alta Austria, cambiará de nombre a partir de enero próximo ante las incesantes bromas en todo el mundo por su significado en inglés (follar/tener sexo).

Fundado en 1070, el pequeño pueblo de un centenar de habitantes pasará a llamarse ahora "Fugging", según se desprende de una circular del municipio de Tarsdorf, en el que se encuentra lo que aún se conoce como Fucking.

Turistas de todo el mundo solían viajar hasta Fucking, situado a unos 40 kilómetros al norte de la histórica ciudad de Salzburgo, para sacarse una foto junto al letrero de la localidad.

A lo largo de los años desaparecieron numerosos letreros de Fucking, hasta que el municipio del poblado decidió en 2005 colocarlos en cemento para impedir los hurtos.

#Fucking is an #Austrian village in the municipality of #Tarsdorf. Fucking's street signs were stolen several times by souvenir gatherers & much of the tiny town’s budget was spent replacing the signs until they finally made them theft-resistant in 2005. pic.twitter.com/bxA97DrCQL