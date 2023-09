Rebaño de ovejas devora más de 100 kilos de marihuana en Grecia

Un rebaño de ovejas irrumpió en un invernadero donde se cultivaba cannabis de manera legal, y devoró más de 100 kilos de la plantación.

El hecho ocurrió en Tesalia, Grecia, luego que un pastor sacó a pastar a sus ovejas poco después de la tormenta "Daniel", que arrasó gran parte de los cultivos locales.

Ante la falta de pasto provocada por el desastre natural, los animales se vieron obligados a desplazarse kilómetros en busca de alimento. Fue entonces cuando ingresaron a la plantación de marihuana de una farmacéutica para fines medicinales.

"No sé si es para reír o llorar. Con la ola de calor perdimos gran parte de la producción. Después llegaron las inundaciones y perdemos el resto. Y al final un rebaño de ovejas ha entrado, no sé cómo, en el invernadero, y se comió lo que quedaba. Sinceramente, no sé qué decir", dijo el dueño de la plantación que perdió millones a causa del rebaño.