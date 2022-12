Hombre demandó a su empresa tras asegurar que le pagan por no hacer nada

Un hombre de Dublín, Irlanda, demandó a sus jefes tras asegurar que ha sido discriminado durante ocho años en su trabajo, debido a que le pagan 10 mil euros mensuales (alrededor de 9 millones de pesos) por no hacer nada.

Según informa Mirror, el director financiero Dermot Mills, aseguró que la ferroviaria Irish Rail lo penalizó y redujo drásticamente sus labores, tras haber denunciado algunas irregularidades de la empresa, bajo la figura de divulgación protegida en 2014.

"Diría que si tengo algo que me obliga a trabajar una vez a la semana, estaría encantado", comentó Mills, "Si voy a la oficina, entro a las 10 am. Compro dos periódicos, el Times y el Independent, y un bocadillo. Entro en mi cubículo y miro los correos electrónicos, pero no hay correos asociados con el trabajo, ni mensajes, ni comunicaciones con colegas".

El hombre aseguró que se toma una o dos horas para caminar después de su hora de colación, y que "si no hay nada que hacer, me voy a casa. Cuando digo que no haga nada, quiero decir que no uso mis habilidades".

La Comisión de Relaciones Laborales de Irlanda se encuentra investigando la situación y programó una audiencia para febrero de 2023 en la que los empleadores presentarán a un nuevo testigo en el caso.