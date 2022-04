Mujer terminó en el hospital por aguantarse los gases frente a su pololo

Cara Clarke, una joven irlandesa de 19 años, aseguró a través de un video en TikTok que fue hospitalizada por aguantarse sus gases durante dos años porque estaba en compañía de su novio.

De acuerdo al diario The Mirror, Clarke se encontraba en su trabajo cuando fue llevada a urgencias luego de sentir un "dolor de estómago extremo". Fue ahí donde le informaron que tendrían que operarla de apendicitis, una enfermedad que se puede desencadenar por obstrucciones, como por ejemplo, desechos sólidos que inflaman y acumulan presión en el apéndice.

"Suelo contener mis gases, pero no pensé que terminaría en el hospital por ello", comentó la barista. "Fui al médico en la histeria y me derivó directamente al hospital. Tenía tanto dolor que no podía contener las lágrimas", agregó.

La joven, que actualmente se encuentra en recuperación, aseguró que desde ahora en adelante dejará salir sus gases si está en compañía de su novio.

En tanto, su video de TikTok ha alcanzado más de 2 millones de visitas con varios comentarios de personas admitiendo que también contienen sus gases frente a sus parejas; tal como también le pasó a la cantante brasileña Viviane de Queiroz Pereira, conocida como Pocah, y quien también terminó en un hospital.