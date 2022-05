Muchos son los cambios que se han experimentado en Ucrania desde la ofensiva rusa. Los animales no han quedado ajenos a esta dura realidad, donde muchos han quedado abandonados, ya que sus dueños no han podido llevarlos con ellos. Afortunadamente, no todo es tan malo y gracias a un albergue de Leópolis estos pequeños amigos tienen una nueva oportunidad.

LEER ARTICULO COMPLETO