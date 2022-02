Alemania enviará misiles y lanzagranadas a Ucrania para la "defensa contra el invasor Putin"

El Gobierno de Alemania anunció este sábado, en un comunicado, la decisión de enviar "cuanto antes" a Ucrania mil lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger, pertenecientes a las fuerzas armadas germanas, para apoyar la defensa ante la invasión ordenada por Vladimir Putin.

"La agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era. Amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación, es nuestra obligación apoyar a Ucrania, en la medida de nuestras posibilidades, en la defensa contra el ejército invasor de Vladímir Putin", declaró el canciller Olaf Scholz.

El sucesor de Angela Merkel reiteró que "Alemania está del lado de Ucrania", según el comunicado difundido por el portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit.

Berlín confirmó, asimismo, la autorización a Holanda para el suministro de 400 lanzagranadas antitanque de producción alemana; y a Estonia, para el envío de nueve obuses D-30 y munición de las fuerzas armadas de la extinta República Democrática Alemana (RDA).

"UCRANIA DEBE PODER DEFENDERSE"

Previamente, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, y el titular de Economía, Robert Habeck, habían adelantado en Twitter el apoyo del Gobierno alemán para equipar militarmente a Ucrania.

"Tras el vergonzoso ataque de Rusia, Ucrania debe poder defenderse. Tiene el derecho inalienable a la autodefensa. Por ello, el Gobierno apoya a Ucrania con el equipamiento con material urgentemente necesario", señalaron.

El Ministerio de Economía y Clima informó además de la autorización para el envío de 14 vehículos blindados destinados a la protección personal y, en caso necesario, para fines de evacuación, además del suministro de 10.000 toneladas de combustible vía Polonia.

"LA COALICIÓN CONTRA LA GUERRA ESTÁ EN ACCIÓN"

El embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, había expresado horas antes su esperanza de que el Gobierno alemán diera luz verde al suministro de armas defensivas a Ucrania, algo a lo que el Ejecutivo liderado por Scholz se había negado hasta ahora.

Melnyk había precisado justamente que los dos principales tipos de arma defensiva que necesita Ucrania son misiles de defensa antiaérea y misiles antitanque, "con el fin de frenar la ofensiva terrestre y asegurar el espacio aéreo".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció y celebró a través de su cuenta de Twitter la decisión germana, y señaló que ésta demuestra que "la coalición anti guerra (está) en acción".

Germany has just announced the provision of anti-tank grenade launchers and stinger missiles to Ukraine. Keep it up, Chancellor @OlafScholz! Anti-war coalition in action!