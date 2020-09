Avión militar ucraniano se estrelló y dejó más de 20 fallecidos

Un avión militar ucraniano se estrelló en una localidad del noreste del país, dejando más de 20 víctimas fatales.

De acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de un accidente de un avión modelo An-26 ocurrido en la ciudad de Chugúyev, el cual cayó repentinamente al momento próximo del aterrizaje.

Al interior del avión viajaban 28 personas, de las cuales 22 de ellas fallecieron y dos están en estado grave, mientras que otras cuatro están desaparecidas y están siendo buscadas por los rescatistas, según apuntó el viceministro del Interior, Antón Geráschenko.

El hecho provocó un amplio operativo de las autoridades, debido a que producto del accidente se registró un incendio.

