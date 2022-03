Bachelet denunció la destrucción casi total de un pueblo en el este de Ucrania

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció que el pueblo ucraniano de Volnovaja ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos, y que todavía quedan algunos residentes escondidos en sótanos.

"Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades", dijo Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos, para luego enumerar varias urbes ucranianas, como Kiev, Járkov, Mariúpol o Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas.

La alta comisionada ofreció este jueves la información más reciente recogida por su oficina sobre el impacto del conflicto, en el marco de un debate urgente dedicado a la guerra en Ucrania y que fue solicitado por el gobierno de Kiev.

En su intervención, Bachelet dijo que Rusia "ha abierto un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial" al atacar el país vecino, donde se está observando "un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas".

"La mayoría de las víctimas han sido causadas por artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y bombardeos aéreos en áreas habitadas, y tenemos informaciones inquietantes sobre el uso de municiones de racimo (prohibidas por una convención internacional, de la que Rusia no forma parte) dirigidas contra blancos civiles", denunció.

