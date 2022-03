Biden prohibió la importación de gas y petróleo rusos a Estados Unidos

El presidente Joe Biden anunció este martes la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos a Estados Unidos, como una nueva medida de sanción económica debido la invasión de Ucrania.

Esto "significa que el petróleo ruso no será aceptado en puertos de Estados Unidos", dijo Biden en una intervención en la Casa Blanca.

