El espacio aéreo europeo se va cerrando para Rusia

Finlandia e Irlanda son los dos últimos países europeos en anunciar el cierre de sus espacios aéreos a Rusia, un paso más en un proceso sancionador que busca aislar económicamente a Moscú tras su invasión de Ucrania.

En respuesta, Rusia ha hecho lo propio con los países que han establecido esta prohibición.

"Espantosos ataques rusos en Ucrania durante la noche. Irlanda actuará para cerrar el espacio aéreo irlandés a todos los aviones rusos", escribió el canciller irlandés, Simon Coveney, en su cuenta de Twitter, e instó a que otros países de la Unión Europea hagan lo mismo.

Shocking Russian attacks on Ukraine overnight. #Ireland will move to shut off Irish Airspace to all Russian Aircraft. We encourage other EU partners to do the same. We also support new wide-ranging sanctions to be agreed today at EU FAC & new assistance package for #Ukraine. 🇺🇦 https://t.co/tL7UriHsah