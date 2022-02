Joe Biden: Putin "eligió esta guerra" con Ucrania y ahora "él y su país sufrirán las consecuencias"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un discurso desde la Casa Blanca esta jornada donde anunció sanciones económicas contra Rusia, como consecuencia de la invasión que esta haciendo este país contra Ucrania.

"Durante semanas, advertimos de que esto pasaría, y ahora se está desarrollando en gran medida como predijimos", partió indicando el mandatario.

Biden aseguró que su homólogo ruso, Vladímir Putin, es un "agresor" que "eligió esta guerra" con Ucrania y ahora "él y su país sufrirán las consecuencias", e informó sanciones contra cuatro grandes entidades financieras rusas, entre ellas VTB, el segundo mayor banco del país.

"Esto significa que todos sus activos en Estados Unidos serán congelados (...). Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse", remarcó el mandatario, quien destacó la importancia de la coordinación internacional de estas medidas económicas contra Moscú.

"La agresión de Putin contra Ucrania acabará costándole caro a Rusia, económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso", afirmó.

Además, reiteró que las tropas estadounidenses no se implicarán en un combate en Ucrania, pero sí "defenderán el territorio de la OTAN" si es necesario, por lo que anunció el envío de nuevas fuerzas militares estadounidenses a Alemania ante la invasión rusa de Ucrania, sin especificar el número.

"He autorizado el despliegue de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN", expresó, y al finalizar, Biden recalcó que "Putin quiere restablecer la antigua Unión Soviética, ese es su objetivo".

Previo a este discurso, Biden sostuvo que acordó con sus aliados en el G7, el grupo de las siete grandes potencias mundiales, imponer paquetes de sanciones que serán "devastadoras" para Rusia.

Después de la reunión virtual con el G7, en la que Biden participó desde la sala de crisis ("Situation Room") de la Casa Blanca, el grupo emitió un comunicado que suscriben los líderes de Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, además de Estados Unidos.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w