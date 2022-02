La ONU nombró a un coordinador de crisis para Ucrania

La ONU anunció este viernes el nombramiento del sudanés Amin Awad como coordinador de crisis para Ucrania con el objetivo de reforzar su respuesta humanitaria a la guerra.

Awad será el encargado de liderar la coordinación de todos los esfuerzos de Naciones Unidas en Ucrania, según explicó a los periodistas el secretario general, António Guterres.

"Hoy en Ucrania, a pesar de los crecientes problemas operacionales, la ONU está reforzando el suministro de apoyo vital, incluido a la parte oriental del país, en ambos lados de la línea de contacto", señaló Guterres.

"Las necesidades humanitarias se están multiplicando y extendiendo cada hora. Civiles mueren. Al menos cien mil ucranianos supuestamente han huido de sus casas, con muchos cruzando a países vecinos, lo que subraya la naturaleza regional de esta creciente crisis", añadió.

Awad ha ocupado varios altos cargos en la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y en operaciones sobre el terreno en países como Sri Lanka y Macedonia.

The @UN Charter has been challenged in the past, but it has stood firm on the side of peace, security, development, justice, international law & human rights.



The international community must do everything in its power so that these values prevail in Ukraine & for all humanity.