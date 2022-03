Al menos 10 miembros del personal sanitario han fallecido y 16 han resultado heridos en 18 ataques contra instalaciones médicas durante la guerra de Ucrania, denunció el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Estos ataques contra edificios destinados a la atención médica, ambulancias y otros objetivos civiles "privan a comunidades enteras de cuidados sanitarios", lamentó Tedros, quien reclamó a Rusia que "permita el acceso sin obstáculos de aquellos que lo necesiten a esta asistencia".

El experto etíope indicó que la OMS ha enviado 81 toneladas de material sanitario a Ucrania, incluidas cinco toneladas que este martes llegaron a Kiev, la capital ucraniana.

Además, la OMS está prestando apoyo sanitario a los más de dos millones de ucranianos que han dejado su país huyendo de la guerra.

En el colectivo de refugiados los principales problemas que se han observado son síntomas de hipotermia y congelación, enfermedades respiratorias y problemas derivados de la falta de tratamiento en problemas cardiovasculares, mentales o cáncer, explicó Tedros.

"A peaceful resolution is possible – and that is true in every war and humanitarian crisis to which WHO is responding around the world"-@DrTedros