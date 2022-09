ONU rechaza con firmeza la anexión rusa en Ucrania: "No debe aceptarse"

El secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó este jueves de manera rotunda los planes rusos de anexionarse cuatro territorios ucranianos ocupados, y subrayó que este movimiento "no debe aceptarse" y supone "una peligrosa escalada" del conflicto.

"Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no tendrá valor legal y merece ser condenada", aseveró, remarcando que ello viola la Carta de Naciones Unidas y va en contra "de todo lo que la comunidad internacional debe defender".

"Es una peligrosa escalada. No tiene sitio en el mundo moderno. No debe aceptarse", insistió el jefe de la ONU, que recalcó que la organización está "plenamente comprometida con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente".

Guterres subrayó que los referendos de adhesión organizados en los cuatro territorios se llevaron a cabo durante un conflicto armado activo, bajo ocupación rusa y al margen del marco legal y constitucional de Ucrania.

"No pueden considerarse una expresión genuina de la voluntad popular", insistió el diplomático portugués, que avisó que si Rusia sigue adelante con sus planes de adhesión, se complicarán aún más las perspectivas de paz.

The so-called “referenda” in Ukraine were conducted in areas under Russian occupation.



They can’t be called a genuine expression of the popular will.



