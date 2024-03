Rusia lanza ataque masivo con drones en regiones fronterizas de Ucrania

Rusia lanzó este domingo un nuevo ataque masivo con drones contra territorio ucraniano, con un total de 39 de esos aparatos, de los que las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas lograron derribar 35, mientras los rusos, por su parte, destruyeron cuatro aviones ucranianos no tripulados en las regiones fronterizas.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, "los ocupantes rusos atacaron con cuatro misiles antiaéreos guiados S-300 las regiones de Járkov y Donetsk y lanzaron 39 vehículos aéreos no tripulados de ataque Shahed desde Cabo Chauda, Crimea, y Primorsko-Ajtarsk, Federación Rusa".

Agregó que 35 de estos drones fueron derribados en las regiones de Kirovograd, Mikoláyiv, Dnipropetrovsk, Cherkasi, Odesa, Jersón, Jmelnitski, Vinnitsia, Kiev y Zhitomir.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia, informó del derribo durante la noche de cuatro drones ucranianos sobre la región fronteriza de Bélgorod.

En la también fronteriza región rusa de Kursk se activó la alarma antiaérea en horas de la mañana, según alertó en su cuenta de Telegram el gobernador regional, Román Starovoit, quien llamó a la población a guarecerse.

Más tarde, el ministerio informó del derribo hacia las 15:30 hora de Moscú (09:30 en Chile) de otros dos drones ucranianos de ala fija en la región rusa de Nóvgorod, a unos 850 kilómetros al norte de Ucrania.

Por otra parte, la Fiscalía General ucraniana informó de que al menos 11 personas resultaron heridas y 17 edificios de varias plantas y 27 vehículos resultaron dañados en un bombardeo ruso en la madrugada del domingo en la ciudad de Mirnograd, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

Según la investigación, el ataque se produjo en torno a las 03:00 hora local (21:00 hora Chile), posiblemente con misiles S-300, que impactaron en un barrio residencial de la ciudad, aunque el portavoz del grupo operativo-estratégico Tavria del Ejército ucraniano, Dmitró Lijoví, apuntó que probablemente se tratara de nuevas bombas aéreas mejoradas.

Los primeros reportes hablaban de misiles S-300, pero según informaciones más precisas de la policía nacional, en este bombardeo los rusos utilizaron tres bombas aéreas planeadoras UMPB D-30SN, dijo en declaraciones al servicio nacional televisivo de noticias, recogidas por Unian.

"Se trata de una bomba aérea mejorada que ya viene a sustituir a estas viejas y clásicas FAB convertidas en KAB. Tienen funciones de planeación y sistemas de propulsión adicionales", subrayó.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso informó en su parte de guerra diario de que su ejército avanzó y ocupó posiciones más ventajosas durante las últimas 24 horas en los sectores de Kúpiansk, Donetsk y Avdivka.

INDIGNACIÓN CON EL PAPA FRANCISCO

En tanto, las declaraciones del papa Francisco a la Radio Televisión Suiza en las que sugiere que los ucranianos deberían tener el coraje de "izar una bandera blanca" y "negociar" para lograr el fin del conflicto ha despertado una oleada de indignación en Ucrania.

"Nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la que vivimos, morimos y persistimos. Nunca izaremos ninguna otra bandera", aseguró el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, en un mensaje en su cuenta de X.

Destacó que "el más fuerte es el que, en la batalla entre el bien y el mal, se sitúa del lado del bien en lugar de intentar colocarlos al mismo nivel y llamarlo 'negociaciones'", al mismo tiempo que expresó su esperanza de que el Pontífice encuentre la oportunidad de realizar una visita apostólica a Ucrania para mostrar su apoyo.

